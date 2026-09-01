Медик, на которую напали у храма в Москве, находится в тяжелом состоянии

Пострадавшая от нападения возле церкви в Москве находится в тяжелом состоянии Медик, на которую напали у храма в Москве, находится в тяжелом состоянии

Москва1 сен Вести.Женщина-медик, на которую напали возле церкви в Москве, находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Утром 1 сентября около церкви Святых Жен-Мироносиц на Белореченской улице в Москве на прихожан напал мужчина с лопатой. Также он набросился на медиков, прибывших к месту происшествия.

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, ей оказывают всю необходимую помощь сказал источник агентства в медицинских службах

По предварительным данным, напавшего застрелил прохожий. Он задержан. Пострадавшую поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.