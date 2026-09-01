SHOT: на медика у храма в Москве напал лудоман, состоявший на учете у психиатра

SHOT: напавшим с лопатой на людей возле храма в Москве оказался лудоман SHOT: на медика у храма в Москве напал лудоман, состоявший на учете у психиатра

Москва1 сен Вести.На людей у храма в Москве напал 29-летний мужчина, который увлекался ставками и спускал туда деньги, сообщает SHOT.

Кроме того, парень состоял на учете в психоневрологическом диспансере и был пациентом частных клиник. По данным издания, через две недели нападавшему должно было исполниться 30 лет.

Напавшим с лопатой на людей возле храма в Москве оказался лудоман сказано в сообщении

Утром 1 сентября мужчина попытался попасть в храм на службу, затем вызвал полицию и скорую. Когда медики прибыли на место, он перекрыл им путь и напал с лопатой на фельдшера. Девушка получила серьезные повреждения и в настоящее время находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Нападавший был ликвидирован случайным прохожим, который выстрелил агрессору в шею и грудь. Стрелявшего задержали.