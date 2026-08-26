Москва26 авгВести.На юге Москвы произошло задержание мужчины, который напал с топором на прохожего. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства, инцидент произошел на аллее вблизи Чонгарского бульвара. Изначально мужчина метал топор в деревья, а после замечания бросил в того, кто его сделал.
Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с коллегами из полиции задержали дебоширанаписано в публикации
Прохожий получил повреждения и был госпитализирован в одну из больниц столицы. У него диагностирована резаная рана колена.