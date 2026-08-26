Москвича задержали после броска топора в прохожего Росгвардия задержала жителя Москвы, бросившего топор в прохожего мужчину

Москва26 авг Вести.На юге Москвы произошло задержание мужчины, который напал с топором на прохожего. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, инцидент произошел на аллее вблизи Чонгарского бульвара. Изначально мужчина метал топор в деревья, а после замечания бросил в того, кто его сделал.

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Прохожий получил повреждения и был госпитализирован в одну из больниц столицы. У него диагностирована резаная рана колена.