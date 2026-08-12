В Москве возбудили дело после конфликта двух мужчин с применением ножа

В Царицыно задержан мужчина, нанесший два ножевых ранения оппоненту В Москве возбудили дело после конфликта двух мужчин с применением ножа

Москва12 авг Вести.В Москве возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, который применил нож во время конфликта с другим человеком. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел на юге Москвы, в районе Царицыно.

На Каспийской улице между знакомыми вспыхнула ссора. Словесная перепалка переросла в драку: 25-летний нападавший ударил 19-летнего оппонента ножом в плечо и бедро написано в публикации

В результате происшествия атаковавший холодным оружием был задержан по горячим следам. Ему предъявлены обвинения в умышленном причинении вреда здоровью. Ранее он уже был судим.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ.