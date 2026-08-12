Москва12 авгВести.В Москве возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, который применил нож во время конфликта с другим человеком. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Инцидент произошел на юге Москвы, в районе Царицыно.
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В результате происшествия атаковавший холодным оружием был задержан по горячим следам. Ему предъявлены обвинения в умышленном причинении вреда здоровью. Ранее он уже был судим.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ.