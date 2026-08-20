В центре Москвы мужчина выстрелил в женщину после отказа познакомиться

Несостоявшийся кавалер стрелял в женщину из пневматики в Москве В центре Москвы мужчина выстрелил в женщину после отказа познакомиться

Москва20 авг Вести.В центре Москвы мужчина выстрелил из пневматического пистолета в 29-летнюю женщину после того, как она отказалась знакомиться с ним. Правоохранители намерены установить личность стрелка по записям с камер наблюдения.

Инцидент произошел в ночь на четверг на Новой площади, сообщает МК.RU. Женщина, приехавшая из Якутии, гуляла в компании друзей, когда к ней подошел незнакомец и предложил познакомиться. После отказа мужчина, предположительно, решил отомстить за отказ.

Когда женщина повернулась к нему спиной, мужчина выстрелил ей в правую ягодицу из пневматического оружия, после чего скрылся.

Одежда женщины повреждена не была, однако на месте попадания образовался синяк. Пострадавшую в профилактических целях доставили в больницу, где ее осмотрели и отпустили без госпитализации.

Теперь правоохранители рассчитывают установить личность стрелка с помощью записей камер видеонаблюдения и привлечь его к ответственности.

Пневматическое оружие используется в том числе для спортивной стрельбы и тренировок, однако его применение против людей может повлечь ответственность в зависимости от обстоятельств произошедшего.