Москва7 сенВести.Стрельба на западе Москвы у ЖК Match Point могла быть вызвана конфликтом двоих мужчин из-за женщины. Об этом сообщает корреспондент ИС "Вести".
Вечером понедельника стало известно об открытой стрельбе в жителя жилого комплекса на улице Василисы Кожиной.
Предварительно, двое мужчин поссорились из-за женщиныговорится в сообщении
Согласно предварительным данным, было применено травматическое оружие. Один человек был ранен и направлен в медицинское учреждение.
Ведется выяснение обстоятельств произошедшего.