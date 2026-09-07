Причиной стрельбы у ЖК на западе Москвы мог стать конфликт из-за женщины

Конфликт из-за женщины мог стать причиной стрельбы у ЖК бизнес-класса в Москве Причиной стрельбы у ЖК на западе Москвы мог стать конфликт из-за женщины

Москва7 сен Вести.Стрельба на западе Москвы у ЖК Match Point могла быть вызвана конфликтом двоих мужчин из-за женщины. Об этом сообщает корреспондент ИС "Вести".

Вечером понедельника стало известно об открытой стрельбе в жителя жилого комплекса на улице Василисы Кожиной.

Предварительно, двое мужчин поссорились из-за женщины говорится в сообщении

Согласно предварительным данным, было применено травматическое оружие. Один человек был ранен и направлен в медицинское учреждение.

Ведется выяснение обстоятельств произошедшего.