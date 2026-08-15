В Москве задержаны участники дорожного конфликта, найден пистолет Полиция в Москве задержала водителей, между которыми произошел конфликт

Москва15 авг Вести.В Москве по итогам мониторинга интернета были установлены и задержаны двое мужчин, между которыми произошел конфликт на дороге. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Инцидент случился на Путевом проезде. В ходе него один из мужчин достал предмет, который визуально был похож на пистолет. После этого другой водитель покинул место происшествия.

Сотрудники ГАИ УВД по СВАО установили и задержали подозреваемых на Путевом проезде. Ими оказались двое мужчин 40 и 21 года написано в MAX

При досмотре полицией одного из автомобилей был обнаружен травматический пистолет.

По данному факту проводится проверка.