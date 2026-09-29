Житель Новосибирска осужден на 2,5 года за стрельбу из-за отказа знакомиться

Новосибирец открыл стрельбу по ногам женщин, отказавшихся с ним знакомиться Житель Новосибирска осужден на 2,5 года за стрельбу из-за отказа знакомиться

Москва29 сен Вести.Житель Новосибирска осужден на 2,5 года за хулиганство с применением оружия в отношении двух девушек, которые отказались с ним познакомиться, сообщает региональная прокуратура в соцсети "ВКонтакте".

В феврале этого года 43-летний подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в помещении кафе-бара, подошел к двум девушкам с целью личного знакомства.

Получив отказ, он достал из кармана джинсов травматический пистолет.

Высказывая угрозу применения насилия, <подсудимый> произвел не менее трех выстрелов в область ног потерпевших говорится в публикации

Тем самым мужчина применил насилие, причинив одной из потерпевших легкий вред здоровью, пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

Суд признал его виновным по статье УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, совершенное с применением оружия" и дал 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, в пользу потерпевших взыскан моральный вред в общей сумме 300 тысяч рублей.