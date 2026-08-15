Житель Бердска получил 180 часов обязательных работ за слежку за своей подругой

В Новосибирской области осужден мужчина, следивший за своей знакомой Житель Бердска получил 180 часов обязательных работ за слежку за своей подругой

Москва15 авг Вести.В Новосибирской области осудили мужчину за незаконную слежку за приятельницей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Новосибирской области.

Житель Бердска установил на автомобиль своей знакомой специальное устройство и в течение нескольких месяцев тайно отслеживал ее маршруты через приложение в телефоне, нарушая ее право на частную жизнь.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему жителю города Бердска отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Наказанием для подсудимого стали 180 часов обязательных работ. Правоохранители подчеркнули, что незаконный сбор личных данных — это уголовно наказуемое деяние, за которое предусмотрено до 2 лет лишения свободы.