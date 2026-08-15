Москва15 авгВести.В Новосибирской области осудили мужчину за незаконную слежку за приятельницей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Новосибирской области.
Житель Бердска установил на автомобиль своей знакомой специальное устройство и в течение нескольких месяцев тайно отслеживал ее маршруты через приложение в телефоне, нарушая ее право на частную жизнь.
Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему жителю города Бердскаотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
Наказанием для подсудимого стали 180 часов обязательных работ. Правоохранители подчеркнули, что незаконный сбор личных данных — это уголовно наказуемое деяние, за которое предусмотрено до 2 лет лишения свободы.