Москва30 июн Вести.Полиция проведет проверку инцидента в одном из ночных клубов Воронежа, где мужчина в ходе ссоры вырвал три ногтя у девушки и разбил ее телефон. Об этом РИА Новости сообщили в ГУ МВД по региону.

Проведем дополнительную проверку, дадим правовую оценку действиям правонарушителя сказали агентству в ведомстве

Ранее SHOT сообщал, что 24-летняя девушка вместе с подругой на танцполе в ночном клубе случайно задели другую девушку, которая в этот момент пила коктейль и пролила его. Подруги извинились и предложили купить новый напиток, но в ответ услышали грубый отказ и оскорбления.

После выхода из заведения они встретили ту же девушку и ее мужа, который решил заступить за супругу. Во время конфликта он вырвал телефон из рук одной из девушек и вместе с ним три ногтя. Пострадавшая утверждает, что супруги угрожали ей и уверяли, что им ничего не будет за содеянное.