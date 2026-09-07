В Новосибирской области мужчина избил женщин и напал на полицейского Напал на женщин и полицейского – житель Новосибирской области получил срок

Москва7 сен Вести.В январе 2026 года пьяный мужчина избил шуруповертом сожительницу и ее знакомую. При этом он еще угрожал убить гостью. Женщины вызвали полицию, но мужчина стал угрожать и представителям правоохранительных органов, а одного из них ударил головой по лицу. Об этом сообщает Следственный комитет по Новосибирской области.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), п. "в" ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) говорится в сообщении

Мужчине назначили три года принудительных работ, при этом 10 % его зарплаты будут уходить в доход государства.