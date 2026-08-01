Новосибирские полицейские проверяют информацию о жестоком избиении мужчины В новосибирском Искитиме полиция проверяет сообщения о жестоком избиении мужчины

Москва1 авг Вести.В городе Искитим Новосибирской области правоохранители проверяют информацию о жестоком избиении мужчины двумя неизвестными. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как неизвестные наносят мужчине телесные повреждения. По данному факту в МО МВД России "Искитимский" зарегистрирован материал проверки говорится в Telegram-канале ведомства

По словам очевидцев, инцидент произошел в ночь на 1 августа, субботу, в Подгорном микрорайоне. На распространившихся в местных сообществах кадрах видно, как двое людей бьют лежащего на земле человека, сначала удары наносит один, после к нему присоединяется второй с чем-то вроде палки или дубинки. При этом свидетель утверждает, что мужчину "зарезали".