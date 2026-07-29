Москва29 июлВести.В Бердске Новосибирской области неизвестные избили 7-летнего мальчика. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Инцидент произошел вечером 27 июля.
Малолетний ребенок получил телесные повреждения. После произошедшего 7-летнего мальчика доставили медицинское учреждение, угрозы жизни не имеется… В рамках проверочных мероприятий следователями СК России будут устанавливаться все обстоятельства случившегосяговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Как утверждают очевидцы в местных сообществах в социальных сетях, в понедельник ребенок пошел за мороженным и пропал, его нашли лежащим под навесом стройки с травмой головы.