В Новосибирской области неизвестные избили 7-летнего мальчика СК выясняет обстоятельства избиения 7-летнего мальчика в Новосибирской области

Москва29 июл Вести.В Бердске Новосибирской области неизвестные избили 7-летнего мальчика. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошел вечером 27 июля.

Малолетний ребенок получил телесные повреждения. После произошедшего 7-летнего мальчика доставили медицинское учреждение, угрозы жизни не имеется… В рамках проверочных мероприятий следователями СК России будут устанавливаться все обстоятельства случившегося говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Как утверждают очевидцы в местных сообществах в социальных сетях, в понедельник ребенок пошел за мороженным и пропал, его нашли лежащим под навесом стройки с травмой головы.