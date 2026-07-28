СК начал проверку после падения 2-летнего ребенка из окна жилого дома в Бердске

Двухлетний ребенок выпал из окна в новосибирском Бердске, СК начал проверку СК начал проверку после падения 2-летнего ребенка из окна жилого дома в Бердске

Москва28 июл Вести.В Бердске двухлетний мальчик получил травмы при падении из окна квартиры жилого дома. Следственные органы начали проверку по данному факту. Об этом сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Инцидент произошел 26 июля, в воскресенье. Ребенок упал с высоты второго этажа.

По факту падения из окна жилого дома малолетнего ребенка в городе Бердске проводится доследственная проверка… С телесными повреждениями ребенок доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни ничего не угрожает говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что мальчик находился в квартире не один, с ним были родственники. Все обстоятельства случившегося выясняются.