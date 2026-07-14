В Благовещенске возбуждено дело после падения ребенка из окна в детском саду

В Благовещенске возбуждено дело после падения ребенка из окна в детсаду В Благовещенске возбуждено дело после падения ребенка из окна в детском саду

Москва14 июл Вести.В Благовещенске ребенок выпал из окна 2-го этажа в детском саду, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) Амурской области.

Ранее в этот день ребенок 2019 г.р. выпал из окна 2-го этажа дошкольного учреждения в Благовещенске и был доставлен в больницу с телесными повреждениями.

По данному факту … возбуждено уголовное дело по … п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении детей в возрасте до 6 лет) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.