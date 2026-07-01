Москва1 июлВести.В поселке Черноморском в Крыму из окна второго этажа выпал 2-летний ребенок, его доставили в больницу. Об этом сообщает прокуратура республики.
ЧП произошло 27 июня на улице Щорса.
Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже многоквартирного дома на улице Щорса в поселке Черноморском. Мальчик был доставлен в учреждение здравоохраненияговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Подробностей о состоянии ребенка и степени полученных им травм нет. Отмечается, что семья на каких-либо учетах не состоит.
По факту организована проверка.