Двухлетний мальчик выпал из окна в Крыму

В Крыму из окна второго этажа выпал ребенок Двухлетний мальчик выпал из окна в Крыму

Москва1 июл Вести.В поселке Черноморском в Крыму из окна второго этажа выпал 2-летний ребенок, его доставили в больницу. Об этом сообщает прокуратура республики.

ЧП произошло 27 июня на улице Щорса.

Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже многоквартирного дома на улице Щорса в поселке Черноморском. Мальчик был доставлен в учреждение здравоохранения говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробностей о состоянии ребенка и степени полученных им травм нет. Отмечается, что семья на каких-либо учетах не состоит.

По факту организована проверка.