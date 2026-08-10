Годовалый ребенок выпал из окна 2-го этажа жилого дома в Санкт-Петербурге

Годовалый ребенок выпал из окна 2-го этажа в Санкт-Петербурге Годовалый ребенок выпал из окна 2-го этажа жилого дома в Санкт-Петербурге

Москва10 авг Вести.Годовалый ребенок выпал из окна 2-го этажа жилого дома в Санкт-Петербурге, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Инцидент произошел 8 августа. Младенец выпал из окна квартиры, расположенной на 2-м этаже жилого дома на улице Крыленко. Позднее пострадавшему была оказана медицинская помощь.

По данному факту … проводится процессуальная проверка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все причины, условия и обстоятельства произошедшего.