Москва10 авгВести.Годовалый ребенок выпал из окна 2-го этажа жилого дома в Санкт-Петербурге, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Инцидент произошел 8 августа. Младенец выпал из окна квартиры, расположенной на 2-м этаже жилого дома на улице Крыленко. Позднее пострадавшему была оказана медицинская помощь.
По данному факту … проводится процессуальная проверкаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все причины, условия и обстоятельства произошедшего.