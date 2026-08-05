Двухлетний ребенок выпал из окна на Камчатке и остался жив

На Камчатке двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа и выжил Двухлетний ребенок выпал из окна на Камчатке и остался жив

Москва5 авг Вести.Во вторник, 4 августа, в Петропавловске-Камчатском двухлетний малыш выпал из окна второго этажа. Об этом сообщает управление СК России по Камчатке в Telegram-канале.

Уточняется, что ребенок остался жив, но получил травмы. Его увезли в больницу.

Предварительно установлено, что мальчик, забравшись на подоконник и не удержавшись, выпал из окна второго этажа многоквартирного жилого дома. С травмами пострадавшего доставили в лечебное учреждение говорится в сообщении СК

Следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.