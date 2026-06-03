В Оби прокуратура взяла под контроль расследование дела об убийстве

Прокуратура контролирует ход расследования дела об убийстве в Оби В Оби прокуратура взяла под контроль расследование дела об убийстве

Москва3 июн Вести.В Новосибирской области прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства, совершенного в Оби. Об этом региональное ведомство сообщает в MAX.

По материалам следствия, вечером 27 мая во время бытовой ссоры между двумя знакомыми в коммунальной квартире 52-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ударил приятеля ножом в грудь.

От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия говорится в сообщении

Суд заключил подозреваемого под стражу до 28 июля 2026 года.