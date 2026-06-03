Москва3 июнВести.В Новосибирской области прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства, совершенного в Оби. Об этом региональное ведомство сообщает в MAX.
По материалам следствия, вечером 27 мая во время бытовой ссоры между двумя знакомыми в коммунальной квартире 52-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ударил приятеля ножом в грудь.
От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествияговорится в сообщении
Суд заключил подозреваемого под стражу до 28 июля 2026 года.