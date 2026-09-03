Москва3 сенВести.Один год и семь месяцев колонии строгого режима назначили ранее судимому жителю Забайкалья за побои и угрозу убийством в адрес его сожительницы, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в мессенджере МАХ.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на потерпевшую по имени Лолита в магазине. Он начал избивать женщину, хватая за волосы и угрожая ей убийством.
Впрочем, в тот же день эмоции улеглись и последовало примирение, после которого пара вновь стала жить вместе. Обвиняемый вину признал частично, пояснив, что его удары не достигали цели, Лолите не было больно, а угрозу убийством он высказывал в шуткуотметили в пресс-службе
Однако суд первой инстанции, изучив доказательства, признал мужчину виновным.
Приговор обжаловали сам осужденный, его адвокат и прокуратура. Дело передано в Забайкальский краевой суд.