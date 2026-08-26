Пьяный камчадал оказался в ИВС за избиение супруги Пьяный житель Елизовского района на Камчатке объяснил избиение жены ревностью

Москва26 авг Вести.Житель Елизовского района помещен в изолятор временного содержания по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес удар по голове своей жене, сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 24 августа в одном из магазинов Елизовского района.

…мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес своей жене удар в область головы, причинив тяжкий вред здоровью женщины. Свои действия мужчина объяснил возникшей на почве ревности неприязнью к супруге. Женщина была госпитализирована в реанимационное отделение медицинского учреждения написали в пресс-службе

Задержанный признал свою вину. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.