На 6 лет осужден житель Ставрополья, сбросивший женщину с балкона 2-го этажа

На 6 лет осужден житель Ставрополья, сбросивший женщину с балкона На 6 лет осужден житель Ставрополья, сбросивший женщину с балкона 2-го этажа

Москва29 июл Вести.На 6 лет колонии осужден 47-летний житель Ставрополья, сбросивший женщину с балкона 2-го этажа. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В январе 2026 года в одной из квартир города Изобильного при распитии спиртных напитков между местным жителем и его новой знакомой возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил женщину за запястья и вытолкнул ее с балкона второго этажа.

Потерпевшую оперативно доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Приговор вступил в законную силу.