Житель города Родники сбросил малолетнюю племянницу с балкона 3-го этажа В Ивановской области арестован парень, сбросивший девочку с 3-го этажа

Москва29 мая Вести.Родниковской районный суд Ивановской области отправил под стражу 18-летнего местного жителя, который сбросил свою малолетнюю племянницу с балкона квартиры на 3-м этаже, сообщает объединенная пресс-служба региональных судов в мессенджере MAX.

Как установили органы предварительного расследования, 27 мая молодой человек остался присматривать за ребенком, но из-за постоянного плача вышел из себя и сбросил девочку с балкона. Она выжила благодаря тому, что очевидцы быстро вызвали скорую, и медики своевременно оказали ей помощь.

Парню предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Он отправлен под арест на два месяца.