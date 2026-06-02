Задержан житель Ельца, который бросил об пол 5-летнюю падчерицу, сломав ей череп

Москва2 июн Вести.Задержан 32-летний житель Ельца, который бросил об пол 5-летнюю падчерицу и сломал ей основание свода черепа. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Липецкой области.

Вечером 31 мая нетрезвый подозреваемый находился в квартире сожительницы с ее 5-летней дочерью. Пока женщина отсутствовала, между мужчиной и девочкой произошел конфликт, в ходе которого он поднял ребенка и бросил на пол с высоты своего роста.

В результате падения девочка получила закрытую черепно-мозговую травму с переломом основания свода черепа. Фигурант покинул место происшествия. Вернувшись домой, мать потерпевшей, обнаружив тяжелое состояние ребенка, незамедлительно обратилась за медицинской помощью. Потерпевшая госпитализирована, угроза ее жизни миновала говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетней). На допросе мужчина дал признательные показания.

Уточняются все обстоятельства произошедшего, продолжается сбор и закрепление доказательств. Назначены судебные экспертизы.