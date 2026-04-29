В Новосибирске мужчина убил 3-летнюю дочь своей сожительницы Жителя Новосибирска задержали за убийство 3-летней падчерицы

Москва29 апр Вести.Прокуратура Новосибирска взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства малолетнего ребенка. Об этом сообщается в мессенджере областного надзорного ведомства в MAX.

Вечером 27 апреля 29-летний мужчина нанес множественные удары по голове и телу малолетней дочери его сожительницы.

В результате полученных телесных повреждений трехлетняя девочка скончалась в медицинском учреждении говорится в публикации прокуратуры Новосибирской области

Фигурант задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуроры также намерены дать оценку работе органов системы профилактики с семьей.