Москва29 апрВести.Прокуратура Новосибирска взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства малолетнего ребенка. Об этом сообщается в мессенджере областного надзорного ведомства в MAX.
Вечером 27 апреля 29-летний мужчина нанес множественные удары по голове и телу малолетней дочери его сожительницы.
В результате полученных телесных повреждений трехлетняя девочка скончалась в медицинском учрежденииговорится в публикации прокуратуры Новосибирской области
Фигурант задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуроры также намерены дать оценку работе органов системы профилактики с семьей.