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В Новосибирске нашли женщину, чью 5-летнюю дочь обнаружили мертвой в Ачинске Найдена мать 5-летней девочки, обнаруженной мертвой в Ачинске

Москва7 июл Вести.Во вторник, 7 июля, сотрудники полиции и СК нашли в Новосибирске женщину, пропавшую в Ачинске вместе с пятилетней дочкой, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

27 июня женщина вместе с дочерью ушла из своей квартиры на улице Красной Звезды в Ачинске Красноярского края и пропала.

В ходе поисковых мероприятий на железнодорожной насыпи около улицы 5 Июля города Ачинска обнаружено тело девочки без признаков жизни говорится в сообщении ведомства, опубликованном в MAX

Отмечается, что эксперты устанавливают причину смерти ребенка.

В настоящее время женщину доставляют в отдел СК для проведения с ней следственных действий.