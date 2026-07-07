Москва7 июлВести.Во вторник, 7 июля, сотрудники полиции и СК нашли в Новосибирске женщину, пропавшую в Ачинске вместе с пятилетней дочкой, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
27 июня женщина вместе с дочерью ушла из своей квартиры на улице Красной Звезды в Ачинске Красноярского края и пропала.
В ходе поисковых мероприятий на железнодорожной насыпи около улицы 5 Июля города Ачинска обнаружено тело девочки без признаков жизниговорится в сообщении ведомства, опубликованном в MAX
Отмечается, что эксперты устанавливают причину смерти ребенка.
В настоящее время женщину доставляют в отдел СК для проведения с ней следственных действий.