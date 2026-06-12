В Оренбургской области мужчина убил женщину и ранил ее дочь

Злоумышленник убил жительницу Оренбургской области и ранил ее дочь В Оренбургской области мужчина убил женщину и ранил ее дочь

Москва12 июн Вести.Уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство возбуждено в Оренбургской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Расследование началось после того, как днем в пятницу, 12 июня, в доме на по улице Центральной поселка Писаревка Гайского муниципального округа Оренбургской области нашли тело 47-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Дочь хозяйки дома, чей возраст пока не уточняется, осталась жива и была госпитализирована.

Следственными органами СК России по Оренбургской области по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц говорится в публикации ведомства, размещенном в мессенджере MAX

Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства происшествиях и выясняют местонахождение подозреваемого.