Житель Петербурга задержан по подозрению в убийстве знакомой

В Петербурге местного жителя подозревают в убийстве знакомой Житель Петербурга задержан по подозрению в убийстве знакомой

Москва15 авг Вести.Курортный межрайонный следственный отдел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Подробности сообщает следком.

По материалам следствия, ночью 15 августа фигурант в состоянии алкогольного опьянения находился в овраге у дома на улице Восстания в Кронштадте со своей знакомой. В ходе конфликта он нанес потерпевшей травму шеи.

Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия говорится в сообщении

Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Начаты следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.