В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве женщины

В Кронштадте нашли тело изнасилованной и убитой женщины В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве женщины

Москва15 авг Вести.Полицейские задержали в Кронштадте подозреваемого в изнасиловании и убийстве местной жительницы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По информации ведомства, около 01.00 мск 15 августа в полицию поступило сообщение от прохожей об обнаружении женщины без признаков жизни в овраге в Рыбачьем проезде.

На месте происшествия нарядом полиции был обнаружен труп 36-летней местной жительницы с признаками удушения и изнасилования сказано в сообщении

По горячим следам правоохранители задержали безработного 28-летнего жителя Кронштадта.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры ему меры пресечения.