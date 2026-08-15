Москва15 авгВести.Полицейские задержали в Кронштадте подозреваемого в изнасиловании и убийстве местной жительницы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
По информации ведомства, около 01.00 мск 15 августа в полицию поступило сообщение от прохожей об обнаружении женщины без признаков жизни в овраге в Рыбачьем проезде.
На месте происшествия нарядом полиции был обнаружен труп 36-летней местной жительницы с признаками удушения и изнасилованиясказано в сообщении
По горячим следам правоохранители задержали безработного 28-летнего жителя Кронштадта.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры ему меры пресечения.