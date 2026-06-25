Двух сестер-иностранок нашли убитыми в петербургской квартире

Двух иностранок зарезали в Санкт-Петербурге Двух сестер-иностранок нашли убитыми в петербургской квартире

Москва25 июн Вести.В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после убийства двух сестер, уроженок иностранного государства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета в MAX.

Трагедия произошла во Фрунзенском районе города. По данным следствия, тела женщин с ножевыми ранениями обнаружены утром 25 июня 2026 года в квартире дома, расположенного на улице Бухарестской.

Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту убийства двух гражданок иностранного государства (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) сказано в сообщении

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, в том числе, на причастность к совершению преступления проверяют сожителя одной из женщин. Его местонахождение устанавливается.