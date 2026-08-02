Двое детей погибли на пожаре в квартире дома в Петербурге

В Петербурге в результате пожара во Фрунзенском районе погибли двое детей Двое детей погибли на пожаре в квартире дома в Петербурге

Москва2 авг Вести.В Санкт-Петербурге в результате пожара в квартире погибли двое детей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по городу.

Трагедия произошла в доме на улице Будапештская во Фрунзенском районе утром 2 августа, в воскресенье. К прибытию спасателей огонь успел распространиться на 10 квадратных метров.

В результате пожара погибли двое детей и пострадала женщина, госпитализирована в медицинское учреждение говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Причины случившегося предстоит выяснить специалистам.