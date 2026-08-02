Москва2 авгВести.В Санкт-Петербурге в результате пожара в квартире погибли двое детей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по городу.
Трагедия произошла в доме на улице Будапештская во Фрунзенском районе утром 2 августа, в воскресенье. К прибытию спасателей огонь успел распространиться на 10 квадратных метров.
В результате пожара погибли двое детей и пострадала женщина, госпитализирована в медицинское учреждениеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Причины случившегося предстоит выяснить специалистам.