Москва2 авгВести.Количество погибших при пожаре в квартире на Будапештской улице в Санкт-Петербурге увеличилось до трех – в больнице скончалась пожилая женщина, сообщает портал 78.ru.
Трагедия произошла в доме на улице Будапештская утром 2 августа. В результате пожара погибли двое детей, женщину доставили в больницу.
В квартире с детьми находилась бабушка, она умерла в больнице. Предварительно, в семье всего четверо детейговорится в публикации
Пятилетнюю девочку успели вывести из горящей квартиры, еще один ребе находится с дедушкой в деревне.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.