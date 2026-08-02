Число жертв пожара в Петербурге увеличилось до трех

До трех увеличилось число погибших при пожаре в Петербурге Число жертв пожара в Петербурге увеличилось до трех

Москва2 авг Вести.Количество погибших при пожаре в квартире на Будапештской улице в Санкт-Петербурге увеличилось до трех – в больнице скончалась пожилая женщина, сообщает портал 78.ru.

Трагедия произошла в доме на улице Будапештская утром 2 августа. В результате пожара погибли двое детей, женщину доставили в больницу.

В квартире с детьми находилась бабушка, она умерла в больнице. Предварительно, в семье всего четверо детей говорится в публикации

Пятилетнюю девочку успели вывести из горящей квартиры, еще один ребе находится с дедушкой в деревне.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.