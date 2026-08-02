Уголовное дело возбуждено после гибели двоих детей на пожаре в Петербурге

По факту гибели детей в результате пожара в Петербурге возбуждено дело Уголовное дело возбуждено после гибели двоих детей на пожаре в Петербурге

Москва2 авг Вести.Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели двоих детей в результате пожара в квартире дома во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ... Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла в доме на улице Будапештская утром 2 августа, в воскресенье. Известно, что при возгорании также пострадала женщина, ее доставили в больницу.

На месте работают следователи и криминалисты.