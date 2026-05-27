Москва27 маяВести.В Липецке, на улице Баумана, 26 мая произошел сильный пожар в частном жилом доме, погибли две женщины и годовалый ребенок, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Игорь Артамонов.
Во вчерашнем пожаре погибли две женщины и годовалый ребенок. Все они находились в доме в момент взрыванаписал чиновник
Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее Артамонов сообщал, что, по предварительной информации, сильный пожар сопровождался хлопком. Здание получило серьезные повреждения, произошло частичное обрушение конструкций. Огонь перекинулся на стоящие автомобили и надворные постройки. Причины происшествия устанавливаются.