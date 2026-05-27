Артамонов: в пожаре частного дома в Липецке погибли две женщины и ребенок

Две женщины и годовалый ребенок погибли в пожаре в частом доме в Липецке Артамонов: в пожаре частного дома в Липецке погибли две женщины и ребенок

Москва27 мая Вести.В Липецке, на улице Баумана, 26 мая произошел сильный пожар в частном жилом доме, погибли две женщины и годовалый ребенок, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

Во вчерашнем пожаре погибли две женщины и годовалый ребенок. Все они находились в доме в момент взрыва написал чиновник

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее Артамонов сообщал, что, по предварительной информации, сильный пожар сопровождался хлопком. Здание получило серьезные повреждения, произошло частичное обрушение конструкций. Огонь перекинулся на стоящие автомобили и надворные постройки. Причины происшествия устанавливаются.