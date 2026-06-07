Москва7 июнВести.В Воронежской области в результате пожара в квартире жилого дома погибли двое детей 6 и 10 лет и их 19-летний брат. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Трагедия произошла утром 7 июня, в воскресенье, в Парковом проезде в Новоронеже.
В ходе тушения… обнаружены тела 6-летнего и 10-летнего мальчиков без признаков жизни. По предварительным данным, их смерть наступила в результате отравления окисью углеродаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Их старшего брата успели доставить в больницу, однако врачи не смогли его спасти.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.