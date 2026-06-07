Москва7 июнВести.Пожар в жилом доме в Нововоронеже, где погибли двое детей и их 19-летний старший брат, случился из-за короткого замыкания. Об этом сообщает ГУ МЧС России Воронежской области.
Предварительная причина пожара – короткое замыкание. В настоящее время проводится проверка, на месте работают дознаватели МЧС Россииговорится в сообщении
Трагедия произошла утром, 7 июня. Во время тушения пожара в квартире были обнаружены тела шестилетнего и 10-летнего мальчиков. Их старший брат позже скончался в больнице.