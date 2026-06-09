Москва9 июнВести.В Калининском районе Санкт-Петербурга при проведении работ в арендованном здании произошли детонация химического вещества и пожар. В результате погибли два человека, в том числе собственник организации. Об этом сообщил Следственный комитет РФ на платформе MAX.
Отмечается, что инцидент случился 8 июня 2026 года. Сотрудники организации, чья деятельность связана с производством и продажей химических продуктов, работали в здании, не соблюдая правила безопасности.
В результате проведения работ произошли детонация химического вещества и возгорание. Вследствие случившегося погибли два человека, среди которых собственник организацииговорится в публикации Следкома
При обрушении конструкций еще две женщины получили травмы, несовместимые с жизнью. Также в медицинское учреждение доставили двоих мужчин с травмами различной степени тяжести.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть двух и более лиц.
Следователи уже осмотрели место происшествия. Назначены судебные экспертизы. выясняются все обстоятельства ЧП и лица, причастные к совершению преступления.