Москва9 июнВести.Тела четырех погибших обнаружили специалисты, разбиравшие завалы на месте пожара в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Трагедия произошла в Калининском районе. Там загорелся производственный ангар, огонь распространился на площадь 400 квадратных метров. Из-за пожара была повреждена инфраструктура Октябрьской железной дороги на Финляндском вокзале.
По итогам расчистки завалов установлено четыре трупа. Двое погибших найдены под обвалившимся забором, еще двое – в ангарецитирует собеседника агентство
Есть пострадавшие – двое мужчин. Их увезли в больницу с травмами разной степени тяжести.