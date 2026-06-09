Тела четырех человек обнаружили на месте пожара в Петербурге

В Петербурге четыре человека погибли при пожаре в производственном ангаре Тела четырех человек обнаружили на месте пожара в Петербурге

Москва9 июн Вести.Тела четырех погибших обнаружили специалисты, разбиравшие завалы на месте пожара в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Трагедия произошла в Калининском районе. Там загорелся производственный ангар, огонь распространился на площадь 400 квадратных метров. Из-за пожара была повреждена инфраструктура Октябрьской железной дороги на Финляндском вокзале.

По итогам расчистки завалов установлено четыре трупа. Двое погибших найдены под обвалившимся забором, еще двое – в ангаре цитирует собеседника агентство

Есть пострадавшие – двое мужчин. Их увезли в больницу с травмами разной степени тяжести.