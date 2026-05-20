В Петербурге двое рабочих погибли на стройке из-за взрыва газового баллона

Москва20 мая Вести.В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства гибели двух человек на строительной площадке в результате взрыва газобаллонного оборудования в грузовом автомобиле, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.

Инцидент произошел днем 19 мая на стройплощадке на улице Добролюбова в Петроградском районе. По данным СК, взорвалось газобаллонное оборудование топливной системы "Камаза". В результате двое мужчин погибли, еще один пострадал, ему оказали медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) сказано в сообщении

Следователи осмотрели местро происшествия. В рамках расследования уголовного дела будут установлены обстоятельства инцидента, а также виновные лица, заключили в СК.