Москва19 маяВести.В Санкт-Петербурге произошел взрыв на стройке Судебного квартала. В результате происшествия один человек погиб, сообщает "Фонтанка".
По информации источника, еще два человека пострадали. Они были госпитализированы в тяжелом и среднем состоянии.
Произошел взрыв газового баллона грузовой машины после того, как она подъехала к месту стройки. Грузовик с материалами загорелся.
На место происшествия прибыли сотрудники ГСУ Следственного комитета по Петербургу и МЧС России. Проводится процессуальная проверка.