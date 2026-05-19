Один человек погиб и двое пострадали после взрыва на стройке в Петербурге

Москва19 мая Вести.В Санкт-Петербурге произошел взрыв на стройке Судебного квартала. В результате происшествия один человек погиб, сообщает "Фонтанка".

По информации источника, еще два человека пострадали. Они были госпитализированы в тяжелом и среднем состоянии.

Произошел взрыв газового баллона грузовой машины после того, как она подъехала к месту стройки. Грузовик с материалами загорелся.

На место происшествия прибыли сотрудники ГСУ Следственного комитета по Петербургу и МЧС России. Проводится процессуальная проверка.