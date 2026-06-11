Москва11 июнВести.Суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест сотрудника компании по производству химических продуктов по делу о трагическом пожаре в ангаре, сообщается в MAX-канале объединенной пресс-службы судов города.
Пожар произошел 8 июня в ангаре около Финляндского вокзала, площадь горения составила 400 квадратных метров. В огне погибли четыре человека, в том числе собственник компании-арендатора, двух пострадавших госпитализировали.
Суд избрал домашний арест по 8 августа 2026 годаговорится в сообщении
Уголовное дело возбуждено нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, вину не признал.