В Кургане мужчина в состоянии опьянения насмерть избил годовалую дочь

Житель Кургана насмерть избил малолетнюю дочь В Кургане мужчина в состоянии опьянения насмерть избил годовалую дочь

Москва14 авг Вести.В городе Кургане местный житель в состоянии алкогольного опьянения нанес своей годовалой дочери смертельные травмы. Об этом сообщает РЕН.

По информации источника, трагедия произошла 3 августа.

Пьяный мужчина набросился на свою годовалую дочь и избил ее. … Полученные травмы оказались смертельными сказано в публикации

Их диагностировали врачи скорой помощи, которых вызвала мать ребенка. Она же остановила мужчину.

Девочка была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, медикам спасти малолетнего ребенка не удалось.

Мужчина был задержан и заключен под стражу.