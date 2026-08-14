Москва14 авгВести.В городе Кургане местный житель в состоянии алкогольного опьянения нанес своей годовалой дочери смертельные травмы. Об этом сообщает РЕН.
По информации источника, трагедия произошла 3 августа.
Пьяный мужчина набросился на свою годовалую дочь и избил ее. … Полученные травмы оказались смертельнымисказано в публикации
Их диагностировали врачи скорой помощи, которых вызвала мать ребенка. Она же остановила мужчину.
Девочка была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, медикам спасти малолетнего ребенка не удалось.
Мужчина был задержан и заключен под стражу.