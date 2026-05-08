В Индии отец убил дочь бензопилой за подделку школьных оценок

Индиец разрезал малолетнюю дочь бензопилой из-за оценок в школе В Индии отец убил дочь бензопилой за подделку школьных оценок

Москва8 мая Вести.В Индии отец убил собственную дочь, когда узнал, что та его обманывала и подделывала оценки в школе. Трагедия произошла в штате Махараштра, сообщает NDTV.

9-летняя школьница заняла второе место в классе по успеваемости, уступив лидерство сводному брату. Опасаясь гнева родителей, девочка решила подделать табель.

Узнав об обмане, мужчина — Шантарам Дурьодхан Чаван — пришел в ярость и напал на дочку с бензопилой. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Злоумышленник пытался выдать произошедшее за несчастный случай, но ДНК-экспертиза позволила установить истинную причину смерти девочки. Мужчину взяли под стражу вместе с сожительницей, которая помогала ему скрыть следы преступления.

Ранее в мае сообщалось, что в Индии мужчина застрелил девятилетнего ребенка на празднике за отказ принести воду для коктейля.