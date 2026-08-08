Число погибших в результате стрельбы в школе в Таиланде возросло до 9 человек

Число погибших в результате стрельбы в школе в Таиланде увеличилось Число погибших в результате стрельбы в школе в Таиланде возросло до 9 человек

Москва8 авг Вести.Общее число погибших в результате инцидента со стрельбой на территории средней школы в таиландской провинции Нонтхабури к северу от Бангкока возросло до девяти, включая самого нападавшего. Об этом сообщила газета Thairath.

Несмотря на усилия врачей, от полученных тяжелых ранений в больнице умерла 12-летняя ученица.

Вооруженный 14-летний подросток в пятницу открыл стрельбу в школе, убив пятерых учителей, после чего покончил с собой. К жертвам инцидента полиция также относит его дедушку и бабушку, которых он расстрелял перед тем, как пошел в учебное заведение.

В результате стрельбы пострадали в общей сложности 23 человека, 13 из которых продолжают проходить лечение в стационаре, сообщает ТАСС.