Ученик, устроивший стрельбу в школе Таиланда, сначала убил бабушку и дедушку

Устроивший стрельбу таиландский школьник сначала убил свою родню Ученик, устроивший стрельбу в школе Таиланда, сначала убил бабушку и дедушку

Москва7 авг Вести.Школьник, устроивший стрельбу в Таиланде, сначала убил двух своих родственников, пишет газета Khaosod.

Ученик в пятницу напал на школу в провинции Нонтхабури к северу от Бангкока. По последним данным, погибли семь человек, в том числе сам устроивший стрельбу.

Согласно информации полиции, ученик до стрельбы в школе убил двух членов своей семьи.

…Полиция прибыла в дом подозреваемого…, где обнаружила два тела, предположительно принадлежащие бабушке и дедушке подозреваемого... говорится в сообщении

Отца школьника сейчас допрашивают, правоохранители выясняют мотивы преступления.

В конце июля бандиты в Таиланде убили двух россиян.