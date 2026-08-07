Москва7 авгВести.Школьник, устроивший стрельбу в Таиланде, сначала убил двух своих родственников, пишет газета Khaosod.
Ученик в пятницу напал на школу в провинции Нонтхабури к северу от Бангкока. По последним данным, погибли семь человек, в том числе сам устроивший стрельбу.
Согласно информации полиции, ученик до стрельбы в школе убил двух членов своей семьи.
…Полиция прибыла в дом подозреваемого…, где обнаружила два тела, предположительно принадлежащие бабушке и дедушке подозреваемого...говорится в сообщении
Отца школьника сейчас допрашивают, правоохранители выясняют мотивы преступления.
В конце июля бандиты в Таиланде убили двух россиян.