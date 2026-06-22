Inquirer: три человека погибли при стрельбе в школе на Филиппинах

На Филиппинах три человека погибли при стрельбе в школе Inquirer: три человека погибли при стрельбе в школе на Филиппинах

Москва22 июн Вести.Три человека погибли, еще пять получили ранения в результате стрельбы в средней школе San Jose National High School в городе Таклобан на Филиппинах. Об этом сообщило издание Inquirer со ссылкой на данные полиции.

По информации правоохранителей, стрельба произошла около 9.00 утра по местному времени (4.00 мск) на территории учебного заведения в районе Сан-Хосе. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб.

В результате нападения огнестрельные ранения получили восемь человек. Трое пострадавших скончались, пятеро были госпитализированы в медицинские учреждения.

Полиция задержала одного из двух предполагаемых нападавших. Им оказался несовершеннолетний житель района Сан-Хосе. Второй подозреваемый остается на свободе, продолжаются поиски.

Личности погибших и раненых пока не раскрываются до уведомления родственников. Следователи устанавливают мотивы нападения и обстоятельства произошедшего.