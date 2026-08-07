Число погибших при стрельбе в школе в Таиланде выросло до семи

Шесть человек погибли от рук стрелка в школе в Таиланде Число погибших при стрельбе в школе в Таиланде выросло до семи

Москва7 авг Вести.Число жертв стрелка, напавшего на школу в пригороде Бангкока, увеличилось до шести человек, общее число погибших - семь. Об этом сообщает Thai PBS.

Трагедия произошла 5 августа. Ученик девятого класса открыл стрельбу по людям в школе. Как отмечается, он убил трех учителей и трех учеников, после чего покончил с собой.

По данным СМИ, также он подозревается в убийстве своих бабушки и дедушки – их тела нашли в доме.

Ранее сообщалось, что граждане России не пострадали при инциденте.

Средняя школа Тхепсирин известна как одна из лучших в стране по подготовке учеников к поступлению в высшие учебные заведения. В этой школе учатся более 3 тысяч учеников и работают 147 преподавателей.