Москва7 авгВести.Ученик, устроивший стрельбу на территории школы в таиландской провинции Нонтхабури, покончил с собой, сообщает газета Khaosod.
По данным издания, при нападении в школе в провинции Нонтхабури к северу от Бангкока погибли двое учителей, еще не менее 20 человек получили ранения.
Согласно предварительным данным полиции, ученик, подозреваемый в совершении стрельбы в школе..., скончалсяговорится в сообщении
Полиция Таиланда расследует обстоятельства трагедии и устанавливает мотивы.
В конце июля бандиты в Таиланде убили двух россиян.