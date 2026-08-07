Напавший на школу в Таиланде покончил с собой после стрельбы Устроивший стрельбу в школе Таиланда совершил самоубийство

Москва7 авг Вести.Ученик, устроивший стрельбу на территории школы в таиландской провинции Нонтхабури, покончил с собой, сообщает газета Khaosod.

По данным издания, при нападении в школе в провинции Нонтхабури к северу от Бангкока погибли двое учителей, еще не менее 20 человек получили ранения.

Согласно предварительным данным полиции, ученик, подозреваемый в совершении стрельбы в школе..., скончался говорится в сообщении

Полиция Таиланда расследует обстоятельства трагедии и устанавливает мотивы.

В конце июля бандиты в Таиланде убили двух россиян.