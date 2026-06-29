Москва29 июнВести.В Егорьевске Московской области городской суд заключил под стражу местную жительницу, обвиняемую в убийстве собственной дочери. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Подмосковья.
Она проходит по уголовному делу по части 1 статьи 105 УК РФ – "Убийство".
Происшествие случилось 26 июня 2026 года в ходе возникшего между ней и ее дочерью конфликта. Женщина взяла нож и нанесла ребенку 5 ударов в грудную клетку. Та скончалась от полученных травм на месте.
Егорьевский городской суд заключил под стражу обвиняемую в убийстве дочеринаписано в сообщении
Женщина заключена под стражу на два месяца, до 26 августа 2026 года включительно.