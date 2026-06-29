Жительница Егорьевска заключена под стражу по обвинению в убийстве дочери

В Егорьевске женщина убила свою дочь в ходе ссоры, ее поместили под стражу Жительница Егорьевска заключена под стражу по обвинению в убийстве дочери

Москва29 июн Вести.В Егорьевске Московской области городской суд заключил под стражу местную жительницу, обвиняемую в убийстве собственной дочери. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Подмосковья.

Она проходит по уголовному делу по части 1 статьи 105 УК РФ – "Убийство".

Происшествие случилось 26 июня 2026 года в ходе возникшего между ней и ее дочерью конфликта. Женщина взяла нож и нанесла ребенку 5 ударов в грудную клетку. Та скончалась от полученных травм на месте.

Егорьевский городской суд заключил под стражу обвиняемую в убийстве дочери написано в сообщении

Женщина заключена под стражу на два месяца, до 26 августа 2026 года включительно.