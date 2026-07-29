В Подмосковье арестована женщина, до смерти избившая свою престарелую мать

Женщина насмерть забила свою престарелую мать в подмосковном Королеве В Подмосковье арестована женщина, до смерти избившая свою престарелую мать

Москва29 июл Вести.Жительница подмосковного Королева обвиняется в избиении своей престарелой матери, в результате побоев пенсионерка скончалась. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Предъявлено обвинение 56-летней местной жительнице. Она обвиняется в причинении смертельных травм своей 86-летней матери… Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло 24 июля, в пятницу, в квартире дома на улице Пионерской. Во время ссоры фигурантка набросилась на родительницу и несколько раз ударила по голове. Смерть потерпевшей наступила на месте. Женщину планируют проверить на вменяемость.